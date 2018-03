Ärger mit italienischer Fluglinie

Eine kurze E-Mail schreiben, dann gibt es das Geld retour – so schilderten Mitarbeiter der italienischen Alitalia Frank D. telefonisch die Vorgehensweise bei seiner Beschwerde. Was war passiert? Der Niederösterreicher wollte von Wien über Rom ins sizilianische Palermo fliegen. Doch der Flug nach Rom wurde schon vor dem Tag der geplanten Abreise gestrichen. Deshalb versprach man dem Leser, sein Geld zu erstatten. Doch trotz zahlreicher Nachfragen wartete er monatelang vergeblich auf Antwort, weshalb er sich schließlich verärgert an die Ombudsfrau wandte.