Seit einem Monat ist Schülerin abgängig

Mädchen und junge Frauen, die in ihrer bisherigen Umgebung nicht die optimalen Möglichkeiten hatten, werden in der Wohngemeinschaft in Möllbrücke betreut und in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Eine dort lebende 15-Jährige ist jedoch seit 24. Februar verschwunden. Seitdem konnte kein Kontakt zu der Schülerin aufgenommen werden.