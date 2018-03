18-Jähriger stach 16-Jährigem Messer in Bauch

Erneut kam es zu einer grausamen Messerattacke in Tirol! Ein verbaler Streit zwischen einem 18-jährigen Afghanen und einem 16-jährigen Staatsangehörigen der russischen Föderation geriet am Donnerstag in Telfs aus den Fugen. Es kam zum Handgemenge zwischen den beiden Männern, wobei der 18-Jährige plötzlich mit einem Messer dem 16-Jährigen in den Bauch stach. Das Opfer zog sich schwere Verletzungen zu, der Täter ist noch auf der Flucht.