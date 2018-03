„A Way Out“: Zwei Knackis auf der Flucht

Mit „A Way Out“ haben Publisher EA und Entwickler Hazelight, Macher des von der Kritik gefeierten Indie-Titels „Brothers – A Tale of Two Sons“, am Freitag ihr storybasiertes Koop-Adventure für Xbox, PS4 und PC (via Origin) veröffentlicht. Spieler schlüpfen darin – online oder per Splitscreen auf der Couch - in die Rolle der beiden Knackis Leo und Vincent und müssen sowohl bei ihrer gewagten Flucht aus dem Gefängnis als auch danach zusammenarbeiten.