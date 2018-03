Neuer VW Touareg: Der Bentley Bentayga fürs Volk

In der Basisversion blickt der Fahrer auf analoge Instrumente und einen 7-Zoll-Bildschirm im Cockpit sowie einen 9,2-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole. Bei der höherwertigen Version kommt das digitale Innovision Cockpit zum Einsatz: Die Anzeige vor dem Fahrerplatz ist 12 Zoll groß, der leicht zum Fahrerplatz gedrehte Touchscreen für das Top-Infotainmentsystem 15 Zoll. Beide Bildschirme sind im One-Screen-Design in einer großen Fläche auf einer Sicht- und Bedienachse zusammengefasst. Auch wenn so gut wie alle herkömmlichen Anzeigen und Bedienelemente durch digitale Flächen ersetzt wurden, ist trotzdem ein Lautstärkeregler aus Metall in die Mittelkonsole integriert.