Elyas M‘Barek: Neue Frisur sorgt für Shitstorm

Bei seinen Fans kommen die kurz geschorenen Haare nicht gut an. Viele der Fans fragten in den Kommentaren, wie er nur seine langen Locken abschneiden konnte. Eine Userin nahm kein Blatt vor den Mund und meinte: „Deine kurzen Haare sehen nicht gut aus!!! Schrecklich!!“ Eine Userin teilte ihre Meinung über die neue Frisur auf liebevolle Weise ganz im Stil der Filmfigur Chantal aus der ‘Fack ju Göhte‘-Trilogie mit und imitierte die Kultfigur: „Chantall würde sagen: ‘Eyyyy Herr Müller, wat soll das mit den Haaren da? Alter, sieht voll komisch aus, so ungewohnt! Aber voll krass, steht dir gut Herr Müller, so voll der Sommerstyle!‘ (sic)“