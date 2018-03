Georgien: Lift-Drama war „ein menschlicher Fehler“

Sessellift war „in perfektem technischem Zustand“

Der Sessellift sei pünktlich inspiziert worden - zuletzt umfassend am 22. Dezember 2017 - und habe sich „in perfektem technischem Zustand“ befunden. Ebenso sei das für die Technik zuständige Liftpersonal in den vergangenen Jahren in sämtlichen Aspekten, auch der Sicherheit, geschult worden, unter anderem auch am Doppelmayr-Stammsitz in Wolfurt in Vorarlberg.