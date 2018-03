Steyrs majestätisches Schloss und seine Grafen

Die Grafen von Lamberg waren ein ursprünglich aus Kärnten stammendes und durch Einfluss sehr reich gewordenes Adelsgeschlecht. Bei diesem stand im 17. Jahrhundert selbst Kaiser Leopold I. so tief in Kreide, dass er zur Tilgung seiner Schulden seinem Verwalter, Burggraf Johann Maximilian Freiherr von Lamberg – dessen Vater Georg Siegmund von 1604 bis 1607 Landeshauptmann war –, am 26. September 1666 die Burg und die riesigen Ländereien der Herrschaft Steyr für 365.844 Gulden überließ.