Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Kater Hamlet ist seit dem 20. März nicht mehr nach Hause gekommen. Er wird am 29. April ein Jahr alt und er ist eine Heilige Birma, er ist gechippt und registriert. Sein besonderes Kennzeichen: Er hat einen Silberblick, schielt also leicht, und eine große Halskrause. Abgängig ist er in 1220 Wien Vogelbeerengasse/Portheimgasse. Hinweise bitte an Tel.: 0664 46 42 433 oder Tel.: 0660 35 13 396 - es gibt außerdem einen Finderlohn.