Tor und Gurkerl! Bolt verzaubert Dortmund

Anfangs wurde beinahe jede Ballberührung von Bolt von den geschätzten 1.500 Fans am Dortmunder Trainingsgelände beklatscht. Jubel brandete erstmals auf, als Bolt beim Ballhalten nach missglückter Ballannahme aus der Not eine Tugend machte und BVB-Talent Scuderi frech (gewollt oder ungewollt) ein Gurkerl schob. Und dann die Krönung: Einen Götze-Lupfer in die Tiefe verwertete Bolt per Kopf eiskalt - Tor!