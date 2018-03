Ostern kommt, und jetzt endlich auch der Frühling!

Laut UBIMET gibt es am Wochenende an der Alpennordseite Sonnenschein und zweistellige Werte. In der Karwoche stellt sich wechselhaftes Frühlingswetter ein, der Tiefdruckeinfluss nimmt gegen Mitte der Woche zu. Am Osterwochenende kommt erstmals die 20-Grad-Marke in Griffweite.