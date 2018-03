Verein vergibt „Preis“ für schlimmsten Tierversuch

Ein Vibrator und Depressionen bei Fruchtfliegen

Mit der Vergabe eines „Herz aus Stein“ will der Verein einige besonders absurde Tierversuche ans Licht der Öffentlichkeit bringen. So hat sich das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin mit seinen Erstickungsversuchen an Nacktmullen als Kandidat für das „Herz aus Stein“ qualifiziert. Die Fakultät für Ernährungswissenschaften der Universität Jena ging der Frage nach, warum Bier die Leber von Mäusen weniger schädigt als Schnaps. Das Institut für Entwicklungsbiologie und Neurobiologie der Universität Mainz hat Fruchtfliegen die Flügel abgeschnitten und mit Hilfe eines Vibrators gestresst, um Depressionen an ihnen zu erforschen. Ebenfalls an der Universität Mainz, dem Zentrum für Kardiologie, Universitätsmedizin, wurde untersucht, wie sich Fluglärm auf Mäuse auswirkt. Die Versuchsbeschreibungen inklusive Originalquellen befinden sich auf der Aktions-Webseite.