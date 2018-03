USA: Unheimliche Unfallserie mit Schulbussen

In Greenville im US-Bundesstaat South Carolina waren in dieser Woche mehrere Schulbusse in Unfälle verwickelt. Am Dienstag kollidierte ein Lastwagen mit einem Bus, in dem neben der Fahrerin vier Kinder saßen. Nur einen Tag später kam es in der Stadt zu einem weiteren Unfall: ein Baum stürzte auf einen Schulbus und drückte das Dach ein. Die Überwachungskamera filmte die bangen Sekunden. In beiden Fällen wurde zum Glück niemand ernsthaft verletzt.