Bitter! Lokalmatador Ricciardo wird strafversetzt

Daniel Ricciardo wird bei seinem Formel-1-Heimrennen in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten versetzt. Die Rennkommissare beim Großen Preis Australien in Melbourne verhängten die Strafe gegen den 28 Jahre alten Red-Bull-Piloten am Freitagabend. Der 28-jährige Red-Bull-Fahrer war während der zweiten Trainingseinheit am Freitag unter roter Flagge zu schnell unterwegs gewesen.