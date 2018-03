250-Kilo-Bombe bei Bauarbeiten in Graz entdeckt

Zunächst wurde in einem Umkreis von 400 Metern ein Sicherheitskreis eingerichtet, zudem wurden sämtliche Gebäude, die sich in einer Entfernung von 100 Metern zum Fundort der Fliegerbombe befinden, vorsorglich evakuiert. Polizisten gingen dazu von Tür zu Tür, um die Betroffenen zu informieren. Die übrigen Bewohner in der näheren Umgebung wurden gebeten, aus Sicherheitsgründen in den Häusern zu bleiben.