Drei Kilometer langer Erdriss in Kenia entstanden

Geologen nehmen an, dass sich entlang des Großen Afrikanischen Grabenbruches, der sich von Ostafrika nach Südwestasien erstreckt, von der Afrikaplatte in rund 50 Millionen Jahren eine neu entstehende Platte abtrennen wird, die von Experten Somaliaplatte getauft wurde. Dabei, so die These, werden sich rund die Hälfte Äthiopiens sowie die Länder Somalia, Kenia und Tansania vom Rest Afrikas abspalten und einen neuen Kontinent bilden.