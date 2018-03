Großbrand auf Bauernhof in Seekirchen

Salzburg, Brand Großbrand Bauernhof Halberstätten 2 - Großbrand zerstörte Bauernhof Ein Großbrand hat in der Nacht auf Freitag das Stallgebäude und den Dachstuhl des Wohnhaues des Hiasenbauer in Seekirchen-Halberstetten (Flachgau) zerstört. Personen wurden dabei nicht verletzt, auch die Tiere aus dem Stall konnten alle gerettet werden. Kurz nach 22:00 Uhr brach vermutlich im Heuboden des Bauernhofs in Seekirchen der Brand aus. Der Brand wurde von den Bauersleuten selbst entdeckt, der Bauer verständigte die Einsatzkräfte Die Familie konnte das direkt an das Wirtschaftsgebäude angeschlossene Haus rechtzeitig verlassen. Die Bauersfamilie versuchte gemeinsam mit Helfer noch das Vieh ins Freie zu bringen, vermutlich gelang es alle Tiere zu retten. Stall und Wohnhaus von Flammen zerstört Die Flammen breiteten sich rasch über das gesamte Wirtschaftsgebäude und das angebaute Wohnhaus aus. Dann explodierte noch ein Heizölfass mit einer Stichflamme. Einsatzleiter Herbert Költringer von der Ortsfeuerwehr Seekirchen sagte: „Dadurch dass wir einen Sicherheitsabstand lassen, ist die Verpuffung glimpflich abgegangen“. Die Feuerwehren der Nachbarsgemeinden waren mit 124 Mann und 20 Fahrzeugen im Einsatz waren.

Bild: Markus Tschepp