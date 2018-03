Gefährlicher Frühjahrsputz

Ostern naht und damit der Wunsch, die Wohnung in frischem Glanz erstrahlen zu lassen. Auch heuer werden wieder viele ausrutschen, hängen bleiben, mit einem Sessel umstürzen oder von der Leiter fallen. Und so endet der vermeintlich harmlose Frühjahrputz für 4000 Österreicher im Spital, so die Prognose vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).