Nachwuchs für einen blinden Passagier

Die Langhaar-Katze war am 22. Februar in der Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens in Simmering ausgetaucht. Anzunehmen ist, dass sie per Lkw nach Wien gelangte. Das trächtige Tier war zwar nicht gechipt, aber gesund und gepflegt und kam im Tierschutzhaus in Vösendorf unter. Dort bekam die Katze den Namen „Schneewittchen“.