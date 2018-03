Helsinki gewann längste Partie der KHL-Geschichte

ZSKA Moskau und Jokerit Helsinki haben am Donnerstagabend für einen Eintrag ins Rekordbuch der Kontinental Hockey League (KHL) gesorgt. Fünf Verlängerungen waren nötig, ehe der 3:2-Sieg der Finnen im fünften Spiel des Play-off-Viertelfinales feststand. Mika Niemi schoss das entscheidende Tor nach 142 Minuten und 9 Sekunden. In der „best-of-seven“-Serie verkürzte Jokerit damit auf 2:3. Das Spiel in Helsinki ist um 18:30 losgegangen und um 0:30 war es zu Ende.