Weiter Leinenpflicht auf Perchtoldsdorfer Heide

Das Landesgesetz Niederösterreich sieht vor, dass Hunde entweder an der Leine geführt werden oder einen Beißkorb tragen müssen. Das ging Perchtoldsdorf nicht weit genug und so wurde 2005 für die Perchtoldsdorfer Heide eine eigene Verordnung erlassen. Diese sieht zum Schutz der ansässigen Tiere die Leinenpflicht für Hunde auf dem Gelände vor. Doch nun sollte sie gekippt werden und stand schon auf der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Die Kritik daran war groß. Zur Überraschung vieler, will der zuständige Ausschuss die Verordnung nun doch nochmal prüfen. Das heißt: Die Leinenpflicht für Hunde gilt auch weiterhin.