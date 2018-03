Kaffee kommt jetzt kalt aus dem Zapfhahn

Als Basis des Nitro Cold Brew dient kaltgebrühter Kaffee, der mit Druckluft versetzt wird. „Wir setzen den Kaffee für unseren Nitro Cold Brew sieben Stunden in kaltem Wasser an. So können sich alle Aromastoffe aus dem Kaffeemehl lösen und das Geschmackserlebnis wird besonders intensiv“, erklärt J. Hornig-Headbarista Barbara Bauer. Serviert wird er passend zu seiner Schaumkrone in einem Glas, im Sommer auch mit Eiswürfeln. Trinken kann man den Kaffee aus dem Zapfhahn zum Beispiel in der J. Hornig Kaffeebar im 7. Bezirk.