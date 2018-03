Mühsamer EM-Quali-Sieg für ÖHB-Frauen in Portugal

Österreichs Handball-Frauen haben im EM-Qualifikationsspiel in Tondela am Donnerstag einen 32:30-(17:11)-Pflichtsieg über das punktlose Schlusslicht Portugal gefeiert. In der ersten Hälfte souverän, musste die Truppe von Herbert Müller im Finish noch zittern, wahrte aber die Chance auf das Ticket für die Endrunde im Dezember in Frankreich.