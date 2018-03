ÖFB braucht Charakter, Wille, Mut und viele Tore

Für die jungen Spieler ist es eine Chance aufzuzeigen, sie müssen den Kampf ums Leiberl aufnehmen. Gegen Deutschland, Brasilien und dann in der Quali will dann jeder dabei sein. Niemand darf und wird daran denken, dass es „nur“ ein Test ist. Wenn man eine Sieger-Mentalität reinbringen will, dann muss man jedes Spiel gewinnen wollen. Auch wenn aufgrund der üblichen Wechsel bei Freundschaftsspielen nach der Pause dann oft der Rhythmus verloren geht. Aber das darf keine Ausrede sein, wenn ein Spiel nicht gewonnen wird.