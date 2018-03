6000 Gamer bei Wiener eSports-Festival erwartet

Am Wochenende steigt im Wiener Basketballstadion Hallmann Dome das erste „Electronic Sports Festival“ in Österreich. Das Programm umfasst eine LAN-Party und Turniere in Games wie „Overwatch“, „Counterstrike: Global Offensive“, „League of Legends“, „DOTA 2“, „Rocket League“, „PUBG“, „Hearthstone“ und „UT 2004“. Gespielt wird um Preisgelder in Höhe von 20.000 Euro.