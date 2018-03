„Ni No Kuni 2“: Der Kampf ums Königreich beginnt

Durch einen tückischen Coup wurde der junge Herrscher von Katzbuckel entthront. Nun muss er in Bandai Namcos „Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ zusammen mit der Hilfe seiner Freunde ein neues, friedliches Königreich aufbauen. Dazu gilt nicht nur, alle Aspekte des täglichen Lebens innerhalb der Grenzen zu verwalten, sondern auch mit militärischer Macht in Schlachten gegen feindliche Armeen zu ziehen. Das Japano-Rollenspiel ist seit Freitag für PS4 und PC (via Steam) erhältlich, wir zeigen den Launch-Trailer.