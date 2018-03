Ohne Neuer? Löw erwartet bei WM „Unmenschliches“

Mit acht Weltmeistern

Entsprechende Erkenntnisse erwartet er am Freitag und am Dienstag gegen Brasilien: „Diese Nationen zählen auch zu den Favoriten. Um erfolgreich zu sein, werden wir alle 23 Spieler brauchen. Das hat uns 2014 in Brasilien ausgezeichnet.“ In Düsseldorf hat er heute 25 Kicker (8 Weltmeister, 17 Confed-Cup-Sieger) dabei. Bei den Spaniern fehlen Morata und Busquets. Dafür ist erstmals Chelsea-Legionär Marcos Alonso, der eigentlich schon einen Dubai-Urlaub gebucht hatte, dabei. Bemerkenswert beim Linksverteidiger: Auch sein Opa und Vater spielten bereits für „La Roja“.