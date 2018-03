eSports auf dem Weg zum Milliarden-Business

Die Erfolgsstory von eSports im Zeitraffer

Ihre Wurzeln begründet die heutige eSports-Bewegung in den frühen 70er-Jahren. Damals fanden an amerikanischen Universitäten erste organisierte Turniere für Games wie Pacman statt. Größere Zuschauer generieren die Wettkämpfe allerdings erst 1984, als die erste offizielle Video-Game-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Nachdem sich in den 90er-Jahren LAN-Partys in heimischen Kellern verbreiten, folgt der nächste Meilenstein der eSports-Geschichte um die Jahrtausendwende: Die Electronic Sports League (kurz: ESL) wird in Deutschland gegründet und läutet ein neues Zeitalter ein.