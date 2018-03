Die Leute wollen Betreuung im eigenen Zuhause

Keine neuen Heime mehr

Das inkludiert auch die Abkehr von der Errichtung neuer Alters- und Pflegeheime (außer schon beschlossener und als Ersatzbauten notwendiger), was LH Stelzer auch gegenüber den Bedenken mancher Bürgermeister unterstützt: “Wir mussten ja da und dort auch schon Leerstände in Heimen feststellen", so der LH. Auch neue teilbetreute Wohnformen gehören hier zum Paradigmenwechsel. Die Entlastung pflegender Angehöriger durch mobile Dienste ist ebenso Thema.