Landtag wehrt sich gegen EU-Anschlag auf Wasser

Nachteile für kleinere Wasserversorger

Das lehnt im Landtag nicht nur die FPÖ ab, auch ÖVP, SPÖ und sogar die Grünen sagten am Donnerstag im Ausschuss für EU-Angelegenheiten vehement Nein: „Die EU-Trinkwasserrichtlinie schießt weit übers Ziel hinaus. Die darin vorgesehene weitere Kontrollverschärfung ist aus unserer Sicht in unserem Land nicht nötig, würde nur die Kosten massiv erhöhen und vor allem die kleineren Wasserversorger in Oberösterreich benachteiligen“, spricht die Grüne Ulrike Böker auch den anderen Fraktionen aus dem Herzen.