Usain Bolt bei Dortmund: „Schnell ist er schon“

Achtfacher Leichtathletik-Olympiasieger Bolt trainierte am Donnerstag erstmals in Dortmund unter Peter Stöger und Manfred Schmid. Am Vortag hatte er sich schon bei einem Promi-Hallenkick in Basel neben Fußball-Legenden wie Diego Maradona, Roberto Carlos und Christian Karembeu mit dem Ball versucht, noch dazu unter den strengen Augen von Manchester-United-Coach José Mourinho.