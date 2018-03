Halbnackt in Wien: YouTuber verteilt „Free Hugs“

„Rocka“ umfasst mehrere Firmen im Bereich Fitness/Mode und Suplements. An der Spitze stehen selbst zwei Influencer und die deutschlandweit wohl bekanntesten in ihrer Branche. Das Gründer-Ehepaar: Julian Zietlow (YouTube 165Tsd Follower und Instagram 119Tsd, Abonnenten) und Alina Schulte im Hoff (YouTube 117Tsd Follower und Instagram 201k Abonnenten). Andy schaffte es nach seiner Bewerbung nun in den „Recall“ und kämpft mit 19 anderen Kandidaten um einen Influencer Vertrag bei „Rocka“.