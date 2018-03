Rekord-Adler Schlierenzauer: Flug für die Ewigkeit

Rekord-Adler Gregor Schlierenzauer segelte in der Qualifikation von Planica auf 253,5 Meter und stellte damit den Weltrekord von Stefan Kraft eingestellt. Der Tiroler griff aber in den Schnee, so wurden ihm viele Punkte abgezogen. Österreichs Springer können in Planica eine drohende historische Pleite noch abwenden.