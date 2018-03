„Klagenfurt ist für mich wohl ein guter Boden“

Österreichs Nationalteam legt am Freitag (20.45) mit dem Probegalopp gegen Slowenien in Klagenfurt los. „Wir wollen flexibel auftreten, sowohl in der taktischen Ausrichtung als auch im Spielsystem“, betont Teamchef Foda, der im Wörthersee-Stadion eine stolze Bilanz zu verteidigen hat. Wenn Franco Foda am Freitag gegen Slowenien zum zweiten Mal als ÖFB-Teamchef auf der Bank Platz nimmt, dann werden beim Deutschen schöne Erinnerungen wach. Denn das Wörthersee-Stadion ist hierzulande quasi sein „Lieblingsstadion“.