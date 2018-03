Am Wochenende: Tausende Gamer in Wien erwartet

Abseits der erwarteten 6.000 Electronic Sports Festival-Besucher werden auch tausende begeisterte Fans die Turniere im Stream verfolgen. Insgesamt verzeichnet die Streaming-Plattform Twitch rund 520.000 regelmäßige Zuseher aus Österreich, womit rund jeder 20. Österreicher zumindest gelegentlich eSports-Turniere verfolgt. Aktive eSports-Athleten sind bereits in drei Ligen (eBundes-Liga, eSport League Austria und A1 eSport League Austria) organisiert. Auch König Fußball setzt auf eSports: Alle zehn Clubs der österreichischen Bundesliga sind Teil der eBundesliga, die mit 6.000 Teilnehmern die größte eFußball-Liga im deutschsprachigen Raum ist.



„Endlich sind eSports in meiner Heimatstadt Wien angekommen! Die Veranstalter und die Community gehen mit Herzblut an die Sache ran und zeigen die ganze Bandbreite von eSports“ , freut sich die bekannte Moderatorinn Chantal Frey, die in der Szene als Silvana bekannt ist.



Herzblut für Electronic Sports zeigt auch der optische Auftritt des Festivals, den der dänische Künstler und eSports-Athlet Mads Petersen gestaltet hat. Mit einem Game-Controller, der ein pochendes Herz in sich trägt, illustriert Petersen genau jene Passion zum Gaming, die eSports im Kern ausmacht. Nicht einfach nur Computerspielen, sondern leidenschaftlicher, ambitionierter Wettstreit mit Mouse, Keyboard und Controller.