Hamilton Schnellster im ersten Melbourne-Training

Hamilton in beiden freien Trainings vorne

Hamilton hat in beiden Freien Trainings am Freitag in Melbourne die Bestzeit aufgestellt. In der zweiten Session am Nachmittag (Ortszeit) lag der Brite um 0,127 Sekunden vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull, sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas folgte mit 0,228 Rückstand. Das Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel landete auf den Plätzen vier und fünf.