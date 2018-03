Joe Bonamassa: Triumphzug in Blues-Moll

Die großen Highlights hat sich der Kalifornier für das Schlussdrittel aufgehoben. Über alle Maßen beeindruckend ist dabei einmal mehr „Driving Towards The Daylight“, der Titeltrack seines famosen 2012er Albums, bei dem Bonamassa auch stimmlich in höchste Sphären vordringt. Wenn man etwas als leichte Schwäche bezeichnen durfte, dann war das in den letzten Jahren stets der Gesang, doch hier hat der Künstler enorme Fortschritte gemacht. Ebenfalls hervorstechend ist das zum Ende des regulären Sets gespielte, auf eine knappe halbe Stunde ausgedehnte Kultlied „How Many More Times“ (die berühmteste Version ist von Led Zeppelin), bei dem Bonamassa noch einmal sämtliche Tonlagen aus seiner fünften Gliedmaße quetscht und das Publikum zum kollektiven Jubel animiert. Der Tim-Curry-Song „Sloe Gin“ leitet die zwischen Begeisterung und Hypnose befindlichen Fans nach mehr als zwei Stunden in die kühle Nacht. Blues Rock lebt – er ist nur nicht mehr so allumfassend wie in den glorreichen Tagen.