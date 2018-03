Wiesberger unterliegt bei Matchplay-WGC Kisner

Für Bernd Wiesberger hat es am Donnerstag bei der WGC Dell Technologies Matchplay in Austin keinen Grund zum Jubeln gegeben. Der burgenländische Golfprofi zog gegen den US-Amerikaner Kevin Kisner deutlich mit 4 und 5 den Kürzeren, nachdem er zum Auftakt am Mittwoch sensationell noch gegen den US-amerikanischen Titelverteidiger Dustin Johnson mit 3 und 1 die Oberhand behalten hatte.