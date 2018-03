U21-Team kassiert 0:5-Heimniederlage

Das Ergebnis ändert aber nichts am Umstand, dass Österreich am Dienstag (18.00 Uhr) in der Südstadt gegen Mazedonien als klarer Favorit gilt. Das Hinspiel in Skopje gewann die ÖFB-Elf im November mit 4:0. In Gruppe 7 liegt Österreich derzeit mit 9 Punkten hinter Russland (10) und Serbien (15), Mazedonien (3) ist Vorletzter.