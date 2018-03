„Es zählt kein Name, sondern nur Leistung“

In Grödig begann 2018 eine neue Zeitrechnung. Der Ruhm vergangener Bundesliga-Tage ist verblasst, der Aufstieg in die zweithöchste Leistungsstufe kein Thema mehr. Neo-Trainer Mario Messner will vermehrt junge Talente einbauen. Und kann heute mit einem Derby-Sieg über St. Johann die Tabellenführung übernehmen.