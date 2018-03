Scharfe Töne gegen Russland, Entspannung mit USA

Entspannung im Streit mit den USA, Verschärfung des Tons gegen Russland: Der EU-Gipfel in Brüssel ist am Donnerstag von den globalen Krisen eingeholt worden. Nach Appellen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und anderen EU-Staats- und Regierungschefs, teilte US-Präsident Donald Trump am Abend mit, man werde im Streit über Strafzölle nun zunächst mit der EU verhandeln. Damit schwindet vorerst die Gefahr eines Handelskriegs mit dem Bündnispartner. Die Spannungen der EU mit Russland wachsen indes, da der EU-Gipfel die Schuld für den Giftanschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten in Großbritannien „mit aller Wahrscheinlichkeit bei Russland“ sieht.