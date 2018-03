Deal geplatzt! Bayern - BVB NICHT auf ServusTV

Bayern gegen Schalke und Leipzig gegen Dortmund - zwei Spiele zeigte ServusTV im Rahmen der Kooperation mit Sky schon live. Am Samstag hätte mit Bayern gegen Dortmund die vorläufige Krönung folgen sollen. Doch so weit kam es nicht. Weil man sich auf die Spielauswahl nicht einigen konnte, liegt der Deal bis auf Weiteres auf Eis, erklärt Sky dem deutschen Nachrichtenportal dwdl.de. Offenbar wird beim Pay-TV-Sender befürchtet, die eigenen Live-Übertragung durch die Rechte-Weitergabe an den Free-TV-Sender aus Salzburg zu entwerten.