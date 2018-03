Herzog: Das Ausland zählt mehr...

Angebote aus Deutschland und Holland

Am Finanziellen wär’s auch gar nicht gelegen, aber eben dieser deutsche Manager teilte Herzog im Zuge der WAC-Gespräche auch mit, dass er für ihn ab Sommer zwei, drei sehr interessante Angebote in Deutschland bzw. Holland hätte. Was Andi schließlich zur Absage veranlasste. Die Chance Ausland will er sich nicht verbauen – „und nur für neun Spiele WAC zu übernehmen, hilft keinem. Denn der Neue muss ja schon jetzt auch für die Zukunft planen.“