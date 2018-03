Großeinsatz nach erneutem Lawinenabgang

Nun wurde bekannt, dass auch am Rauschkogel in Turnau am Donnerstag ein Schneebrett abgegangen ist - zum dritten Mal in diesem Winter - ausgelöst von einem Schitourengeher (37), als er in den Hang einfuhr. Sein Freund aus Wien (32) wurde von der Lawine erfasst, aber nicht mitgerissen - im Gegensatz zum 37-Jährigen, der 100 Meter mitgerissen wurde. Er hatte aber Glück und konnte sich an der Schneeoberfläche halten, sodass er nur leichte Verletzungen erlitt.