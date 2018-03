Afghane sticht Tschetschene nieder: 7 Jahre Haft

Auseinandersetzung begann in U1

Die Auseinandersetzung hatte in einer Garnitur der U1 ihren Ausgang genommen, als drei Afghanen in Richtung eines Mannes pöbelten, den sie aufgrund eines T-Shirts mit kyrillischen Schriftzeichen als Tschetschenen identifizierten. Dieser antwortete mit „Scheiß Afghanen“, der 19-jährige Afghane mit dem Stinkefinger, wofür er einen Schlag kassierte.