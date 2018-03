Rauchergesetz: Steirische Ärzte geben nicht auf!

Sie haben es also wirklich getan: Am Donnerstag kippte die ÖVP-FPÖ-Regierung – wie erwartet und unter heftigen Protesten – das Raucherschutzgesetz. Zeitgleich richteten sich die Mit-Initiatoren des „Don’t Smoke“-Volksbegehrens mit einem dringenden Appell an die Steirer, noch bis 4. April zu unterzeichnen. Mehr als 80.000 im Land haben es schon getan.