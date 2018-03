Zwei Drittel der Steirer pendeln mit dem Auto

Die große Lösung ist nicht in Sicht: Zu sehr lieben – und brauchen! – viele Steirer ihr Auto. Also müssen wir an vielen kleinen Schrauben drehen, um nachhaltiger von A nach B zu kommen, sagt der VCÖ. Und ermuntert die Landsleute, beim Mobilitätspreis mitzumachen. Einreichfrist ist der 10. Juni.