Flughafen Linz: Spekulationen haben wieder Aufwind

Am Dienstag um 11.40 Uhr hebt der erste Eurowings-Flug in diesem Jahr von Hörsching nach Palma de Mallorca ab. Einmal pro Woche wird dann die spanische Urlaubsinsel angeflogen, ehe ab 12. Mai die Saison mit drei Flügen pro Woche beginnt. Offen ist allerdings, welche Flieger auf der Ballermann-Verbindung zum Einsatz kommen werden. Derzeit wird viel spekuliert. Fliegt Eurowings selbst? Oder nehmen reisefreudige Oberösterreicher in Maschinen von Laudamotion eingesetzt? „Nachdem Laudamotion angekündigt hat, von Linz aus Palma anzufliegen, rechnen wir mit einer Kooperation, wie die aber aussieht, wissen wir nicht“, sagt Ingo Hagedorn, Sprecher des Airport in Linz.