Zum 40er immer noch quietschfidel

Als im Frühjahr 2015 Robert Maurer im „Fidelen Affen“ nach 26 Jahren die Schürze an den Nagel hing, wusste er ganz genau, dass mit Michael Rodler und Nicole Puckmayr das Wirtshaus in der Priesterhausgasse 8 auch zukünftig in den besten Händen liegt. Klar, schließlich geht es auch dem jungen Paar, ganz im Sinne der Eigentümer, der Trumer Privatbrauerei, darum, hier Bierkultur und Gastlichkeit zu zelebrieren!