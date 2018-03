SKN St. Pölten hält an Trainer Lederer fest!

Der SKN St. Pölten setzt vorerst weiter auf Trainer Oliver Lederer! Nach Gerüchten über eine bevorstehende Trennung vom 40-Jährigen vermeldete das Schlusslicht der Bundesliga am Donnerstag, Lederer weiter das Vertrauen zu schenken. Nach dem 1:2 gegen die Admira am vergangenen Wochenende hatte am Montagabend der Vorstand der Niederösterreicher in der Trainerfrage getagt.